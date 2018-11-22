Суркис прокомментировал скандал с налогами Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис отрицает информацию, что клуб уклоняется от выплаты налогов.

В интервью журналу Футбол функционер заверил, что клуб не публикует конфиденциальную информацию о зарплатах игроков, чтобы "не начались крестовые походы в кабинет", сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Вот я перед вами, смотрю вам в глаза и говорю — мы все деньги переводим на личные счета игроков, никаких выплат в конвертах у нас нет. И претензий у налоговых органов к нам тоже нет", - отметил Суркис.

Президент Динамо подозревает, что за обвинениями в неуплате налогов стоит президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который предлагал владельцам клуба передать его "в хорошие руки".

"Все жду, когда же он заявится и предложит помочь в финансировании. Он же сказал про себя, что очень успешный бизнесмен — неплохо было бы проверить. Пусть заходит — жду", - добавил Суркис.

Сообщалось, что киевский клуб уклонился от налоговых выплат в размере 30 миллионов долларов. По документам чемпион Украины за три года (2013-2016) выплатил своим футболистам и наставнику команды 15,4 млн гривен официальной зарплаты. Из них в бюджет страны поступило 2,3 млн гривен. Позже Динамо предоставило отчет, согласно которому за предыдущие три года клуб заплатил 287,5 миллиона гривен налогов.