Суркис прокомментировал скандал с налогами Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис отрицает информацию, что клуб уклоняется от выплаты налогов.
В интервью журналу Футбол функционер заверил, что клуб не публикует конфиденциальную информацию о зарплатах игроков, чтобы "не начались крестовые походы в кабинет", сообщает Dynamo.kiev.ua.
"Вот я перед вами, смотрю вам в глаза и говорю — мы все деньги переводим на личные счета игроков, никаких выплат в конвертах у нас нет. И претензий у налоговых органов к нам тоже нет", - отметил Суркис.
Президент Динамо подозревает, что за обвинениями в неуплате налогов стоит президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который предлагал владельцам клуба передать его "в хорошие руки".
"Все жду, когда же он заявится и предложит помочь в финансировании. Он же сказал про себя, что очень успешный бизнесмен — неплохо было бы проверить. Пусть заходит — жду", - добавил Суркис.
Сообщалось, что киевский клуб уклонился от налоговых выплат в размере 30 миллионов долларов. По документам чемпион Украины за три года (2013-2016) выплатил своим футболистам и наставнику команды 15,4 млн гривен официальной зарплаты. Из них в бюджет страны поступило 2,3 млн гривен. Позже Динамо предоставило отчет, согласно которому за предыдущие три года клуб заплатил 287,5 миллиона гривен налогов.
Журнал НВ
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