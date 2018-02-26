Суркис прокомментировал сенсационное поражение Динамо от Вереса

Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу сенсационного поражения клуба в 21-м туре украинской Премьер-лиги от Вереса со счетом 1:3.

В эфире программы ПроФутбол функционер пояснил, что команда не сумела восстановиться после тяжелой игры против АЕКа в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля.

Президент киевского клуба добавил, что коллектив находится не в оптимальных кондициях, и поэтому играет значительно хуже, чем в конце 2017 года. Вместе с тем, он не знает, почему так случилось, и считает, что этот вопрос нужно задать наставнику Александру Хацкевичу.

Суркис посетовал, что футболисты Динамо не выдерживают всю игру, демонстрируя слабую скоростную работу и отсутствие командной скорости.

"Команда не готова к весенней части, надо спросить у тренера [о причинах]. И мы спросим по результатам чемпионата и Лиги Европы", - заверил функционер.

Накануне Динамо сенсационно на выезде уступило Вересу со счетом 1:3 в 21-м туре Премьер-лиги.