Суркис прокомментировал сенсационное поражение Динамо от Вереса

Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу сенсационного поражения клуба в 21-м туре украинской Премьер-лиги от Вереса со счетом 1:3.
В эфире программы ПроФутбол функционер пояснил, что команда не сумела восстановиться после тяжелой игры против АЕКа в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля.
Президент киевского клуба добавил, что коллектив находится не в оптимальных кондициях, и поэтому играет значительно хуже, чем в конце 2017 года. Вместе с тем, он не знает, почему так случилось, и считает, что этот вопрос нужно задать наставнику Александру Хацкевичу.
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Суркис посетовал, что футболисты Динамо не выдерживают всю игру, демонстрируя слабую скоростную работу и отсутствие командной скорости.
"Команда не готова к весенней части, надо спросить у тренера [о причинах]. И мы спросим по результатам чемпионата и Лиги Европы", - заверил функционер.
Накануне Динамо сенсационно на выезде уступило Вересу со счетом 1:3 в 21-м туре Премьер-лиги.
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