Суркис прокомментировал обвинения Павелко в неуплате Динамо налогов
Президент Динамо Игорь Суркис назвал несоотвествующими действительности цифры, представленные главой Федерации футбола Украины (ФФУ) Андреем Павелко о заниженных налогах клуба.
В интервью Вацко Light функционер отметил, что в киевском клубе налоги платят футболисты, и если учесть все их выплаты, то сумма будет значительно большей, хотя и не дотянет до уровня Шахтера.
"Они могут – они платят. Не военный сбор, подчеркиваю, а такие зарплаты. Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты у Жуниора Мораеса, Тайсона и была у Ракицкого...", - уточнил Суркис.
По словам президента Динамо, у них и близко нет таких зарплат, а самые высокооплачиваемые в команде - Сергей Сидорчук и Денис Гармаш, тогда как остальные получают в десятки раз меньше.
Функционер заверил, что игроки сами платят налоги и военный сбор, у всех из них есть декларации, а налоговая проверяла клуб не один раз, поэтому если есть нарушения, то пусть привлекает к ответственности.
Как сообщает FootBoom, в октябре 2018 года Павелко обвинил Динамо в том, что тот платит налогов в 40 раз меньше, чем Шахтер, "но при этом надевают футболки "героев АТО", поэтому призвал киевский клуб не пиариться, а заплатить деньги, которые пойдут на поддержку ветеранов и героев.
Позже Суркис опроверг информацию, что клуб уклоняется от уплаты налогов. Функционер заверил, что Динамо не публикует конфиденциальную информацию о зарплатах игроков, чтобы "не начались крестовые походы в кабинет".