Суркис прокомментировал обвинения Павелко в неуплате Динамо налогов Сегодня, 00:23 99 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо По словам Суркиса, игроки Динамо сами платят налоги ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис назвал несоотвествующими действительности цифры, представленные главой Федерации футбола Украины (ФФУ) Андреем Павелко о заниженных налогах клуба.



В интервью Вацко Light функционер отметил, что в киевском клубе налоги платят футболисты, и если учесть все их выплаты, то сумма будет значительно большей, хотя и не дотянет до уровня Шахтера.

"Они могут – они платят. Не военный сбор, подчеркиваю, а такие зарплаты. Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты у Жуниора Мораеса, Тайсона и была у Ракицкого...", - уточнил Суркис.

По словам президента Динамо, у них и близко нет таких зарплат, а самые высокооплачиваемые в команде - Сергей Сидорчук и Денис Гармаш, тогда как остальные получают в десятки раз меньше.

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Функционер заверил, что игроки сами платят налоги и военный сбор, у всех из них есть декларации, а налоговая проверяла клуб не один раз, поэтому если есть нарушения, то пусть привлекает к ответственности.

Как сообщает FootBoom, в октябре 2018 года Павелко обвинил Динамо в том, что тот платит налогов в 40 раз меньше, чем Шахтер, "но при этом надевают футболки "героев АТО", поэтому призвал киевский клуб не пиариться, а заплатить деньги, которые пойдут на поддержку ветеранов и героев.

Позже Суркис опроверг информацию, что клуб уклоняется от уплаты налогов. Функционер заверил, что Динамо не публикует конфиденциальную информацию о зарплатах игроков, чтобы "не начались крестовые походы в кабинет".