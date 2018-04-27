Суркис прокомментировал дело о мошенничестве, связанном с переходом Ярмоленко в Боруссию

Суркис заверил, что заплатил 150 тысяч евро туда, куда сказал директор СДЮШОР Юность

Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу дела о платеже солидарности за переход полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского клуба в Боруссию, в рамках которого следствие подозревает мошенничество, где неустановленные лица завладели суммой в 150 тысяч евро.

Функционер заявил, что Динамо получило письмо от директора черниговской спортивной детско-юношеской школы (СДЮШОР) Юность оплатить "туда-то" 150 тысяч, что, по его словам, было сделано, сообщает Динамомания. Он отрицает, что существовали какие-то схемы, потому никто никого не грабил и ничего не отбирал.

"Они сказали, что оплата идет на те же нужды, о каких и говорилось. Потом нам говорят, чтобы мы платили еще 135 тысяч. Признаю, что в конечном итоге мы должны заплатить 285 тысяч. 150 тысяч я уже уплатил, оставшиеся 135 тысяч уплачу", - заверил Суркис.

Президент Динамо добавил, что вопросы нужно задавать тому, кто был на месте предыдущего директора школы, а киевский клуб заплатил туда, куда ему сказали - черниговской детско-юношескую школе, где воспитывался Ярмоленко. По его словам новый директор школы написал письмо, и Динамо в любую минуту готово платить деньги.

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"А меня обвиняют в том, что я хочу ограбить детей. Сегодня доказательство того, что я никого не грабил. На протяжении 25 лет я помогаю каждый день этим деткам. То, что сегодня делает клуб, мы просто не афишируем. Жизнь все расставит на свои места", - заключил Суркис.

Сообщалось, что Следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области расследует уголовное производство от 21 марта по признакам мошенничества, связанного с переходом полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Дортмунд.

Следствие подозревает мошенничество, в котором неустановленные лица завладели суммой в 150 тысяч евро. ОО Черниговский областной футбольный клуб Юность по неизвестным причинам получила часть платежа солидарности от Динамо в размере 4,8 млн гривен, которые должны были перечислить СДЮШОР Юность, чьим воспитанником является футболист. По регламенту ФИФА, пять процентов от суммы трансфера, которые называют платежом солидарности, должны направляться на развитие спортивных школ и футбольных клубов, где воспитывался и выступал игрок.