Суркис призвал болельщиков поддержать в Киеве и Динамо, и Шахтер Сегодня, 13:49 62 Цей матеріал також доступний українською Суркис убежден, что все украинские болельщики должны поддерживать украинские клубы в еврокубках Фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис призвал болельщиков поддержать в рамках еврокубков на НСК Олимпийский и его клуб, и принципиальных соперников из Шахтера, которые вследствие переноса матча против Лиона из Харькова сыграют в Киеве.

В интервью Dynamo.kiev.ua функционер признался, что столичный клуб осознанно пошел на встречу донецкой стороне, отталкиваясь от того, что "Горняки" - это украинская команда.

По его словам, хотя состояние поля на следующий день после матча Шахтер - Лион будет не самым лучшим, Динамо уже вышло из группы Лиги Европы, тогда как донецкий коллектив еще должен завоевать путевку в плей-офф Лиги чемпионов в этом поединке.

"Поэтому считаю, что и все украинские болельщики, и вообще все те, кто связывает себя с футболом, должны прийти на Олимпийский не только в четверг, но и в среду, и поддержать нашу украинскую команду", - отметил Суркис.

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Президент Динамо убежден, что украинский болельщик всегда должен поддерживать на европейской арене любую украинскую команду и ради престижа страны, и ради рейтинга клубов.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поблагодарил президента Динамо Игоря Суркиса за понимание и поддержку в проведении поединка заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против Лиона в Киеве на НСК Олимпийский.

Ранее стало известно, что поединок заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер (Украина) - Лион (Франция) состоится в Киеве на НСК Олимпийский 12 декабря из-за введения военного положения в том числе в Харькове, где ранее проводили домашние матчи еврокубков "Горняки".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира и обстрел судов. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.