Суркис принял решение о будущем лидера Динамо - медиа Сегодня, 20:44 536 Цей матеріал також доступний українською Суркис хочет удержать Цыганкова в Динамо как минимум до лета Фото: ФК Динамо via Facebook

Президент Динамо Игорь Суркис не желает отпускать нынешней зимой ведущего полузащитника Виктора Цыганкова, сообщает футбольное шоу ТаТоТаке.

По информации журналистов программы, киевский клуб действительно получил предложение по поводу продажи 21-летнего футболиста в размере 20 млн евро.

Согласно данным ТаТоТаке, главной трансферной целью Динамо среди нападающих является марокканский игрок французского Нима Рашид Алиуи.

На днях журналист Кирилл Крыжановский рассказал, что вице-чемпион Украины ответил отказом на предложение неназванного немецкого клуба продать своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова за 16 млн евро, а также бонусы.

По данным ведущего программы Профутбол и Цыганык Live Игоря Цыганыка, у Динамо есть предложение по Цыганкову в размере 20 млн евро. Не исключается, что переговоры могут продолжиться.

Сообщалось, что киевский клуб готов продать ведущего полузащитника за 20 миллионов евро. Наставник Динамо Александр Хацкевич признал, что на футболистов киевской команды есть спрос, но там не хотят терять молодых игроков.