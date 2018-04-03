Суркис подтвердил приход экс-функционера Металлиста в Динамо

Красников будет сотрудничать с Динамо в работе по трансферам

Президент Динамо Игорь Суркис подтвердил сообщения о том, что бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников будет работать в киевском клубе.

В комментарии Dynamo.kiev.ua руководитель вице-чемпиона Украины заявил о том, что слухи по поводу функционера соответствуют действительности.

По словам президента киевского клуба, стороны достигли договоренности о сотрудничестве в работе по трансферам футболистов, которое начнется со следующего сезона.

"Уверен, что опыт Красникова пойдет на пользу Динамо и поможет сделать нашу команду сильнее", - добавил Суркис.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший владелец Металлиста Александр Ярославский собирается финансировать Динамо.

Косвенным подтверждением того, что бизнесмен собирался сотрудничать с киевским клубом являлось то, что новым спортивным директором Динамо должен стать Евгений Красников, который работал менеджером Металлиста, когда его владельцем был Ярославский. Сам экс-собственник харьковского клуба опроверг эту информацию.