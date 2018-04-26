Суркис отреагировал на резонансное интервью президента Федерации футбола Украины

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал громкое интервью главы Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко.

В комментариях порталу Динамомания руководитель киевского клуба заявил о том, что в интервью Павелко нет ни слова правды.

"Давайте это оставим за рамками. Я не буду комментировать это вранье. За каждого человека говорят его поступки. Точка", - добавил Суркис.

Накануне Павелко заявил о том, что владельцы Динамо братья Суркисы одалживают деньги на содержание Динамо у многих олигархов. Вместе с тем, функционер обвинил братьев Суркисов в том, что при этом у них находятся средства на "заказные" материалы против него самого и его организации.

Кроме того, президент ФФУ рассказал, что предметный разговор о проведении в Киеве финала Лиги чемпионов состоялся во время визита Мишеля Платини в Украину осенью 2014 года, когда и. о. главы федерации был Павелко, чем поставил под сомнения слова вице-президента УЕФА Григория Суркиса, что тот завоевал для Украины право проведения финалов престижных турниров.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший владелец Металлиста Александр Ярославский собирается финансировать Динамо. Сам экс-собственник харьковского клуба опроверг эту информацию.