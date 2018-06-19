Суркис обвинил Федерацию футбола Украины в краже чемпионства у Динамо

Суркис до сих пор считает, что играть в Мариуполе опасно

Президент Динамо Игорь Суркис обвинил Федерацию футбола Украины (ФФУ) в том, что та украла у команды титул чемпиона страны, который с отрывом в два очка выиграл Шахтер, поскольку назначила ей техническое поражение от Мариуполя за неявку на матч в приазовский город.

В интервью Спорт-Экспресс в Украине функционер снова выразил убеждение, что играть в прифронтовом городе опасно, особенно в дни празднования годовщины независимости Украины, когда должен был состояться первый поединок между клубами. И это, добавил он, не выдумки, поскольку свидетельством этого были письма из СБУ, МВД и Управления государственной охраны.

"По-прежнему убежден, что титул мы не проиграли – его у Динамо цинично украла федерация, чьей сверхзадачей было во что бы то ни стало засчитать команде техническое поражение за неявку в Мариуполь", - считает Суркис.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ засчитал столичной команде поражение со счетом 0:3 за неявку в Мариуполь из-за ее опасений по поводу безопасности проведения матча в прифронтовом городе. Апелляционный комитет ФФУ затем утвердил техническое поражение Динамо.

Позже ФФУ выиграла у Динамо по этому делу в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

В объяснении CAS говорится, что поскольку проведение игры между командами в приазовском городе не было запрещено каким-либо местным или государственным учреждением, тогда компетентным органом по решению этого вопроса было руководство Премьер-лиги, куда Динамо не обращалось.