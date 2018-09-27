Суркис объяснил, почему не уволил Хацкевича с поста главного тренера Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, что доверяет тренерскому штабу клуба во главе с главным тренером Александром Хацкевичем.

В интервью Динамо Киев от Шурика Игорь Суркис заявил, что нелегко пережил серию неудач Динамо, но он не видел наставника, который мог взять команду в середине сезона под обязательство мгновенных победных результатов.

"Я уверен, что у этого тренерского штаба все получится! Микроклимат в команде хороший. Хацкевич работает правильно. Он требует от футболистов, может, даже больше, чем они могут дать. Хацкевич, Лужный, Шацких - все они играли в Динамо. Играли при Лобановском. И они знают, что делают. Именно поэтому я им доверяю", - сказал Суркис.

Суркис доволен, что не поддался эмоциям и не уволил главного тренера Динамо Александра Хацкевича после серии неудач.

"В эти дни иногда сам себе говорю: "Молодец, что удержался, не наделал глупостей", - заявил Суркис.

Также президент Динамо заявил, что никогда не вмешивался в работу главного тренера Динамо, не указывал, кого ставить в состав и какого игрока нужно приобрести в команду.

"Ни одному тренеру Динамо я никогда не говорил, кого ставить в состав. Я никогда не выбирал футболистов под трансферы. Есть тренеры, которые давно распрощались с Динамо. Например, Йожеф Сабо. Спросите у него, привез ли я в Динамо хоть одного футболиста без его согласия. Такой же вопрос можно задать любому из бывших тренеров Динамо", - заверил Суркис.

После поражения от Карпат в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о намерении уйти в отставку, но позже тренер Динамо заявил, что его слова на послематчевой пресс-конференции были неправильно интерпретированы.

Позже президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что не собирается увольнять наставника команды.

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганик рассказал, что футболисты клуба просили Суркиса не отправлять в отставку Хацкевича.

Впоследствии наставник Динамо дал понять, что не собирается в отставку после домашней ничьей в первом туре группового этапа Лиги Европы против Астаны.

Недавно главный тренер Динамо Александр Хацкевич был недоволен уровнем исполнителей, которых в команду привел новый спортивный директор Евгений Красников.