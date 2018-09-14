Суркис объяснил, почему Динамо не купило нападающего до старта в Лиге чемпионов

По мнению Суркиса, нападающего нужно было покупать еще в июне или июле

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, почему клуб не приобрел минувшим летом нападающего до того, как команда начала выступления в Лиге чемпионов.

В интервью порталу Динамомания функционер выразил убеждение, что форварда нужно было покупать еще в июне или июле. По его словам, клуб вел переговоры с тремя исполнителями, которые усилили бы коллектив.

"Один из них не хотел ехать играть в нашем чемпионате. Другой запрашивал такую зарплату, которую в истории нашего клуба никто еще не получал. Брать просто для количества мы не хотели", - пояснил Суркис.

Президент Динамо добавил, что перед самым закрытием летнего трансферного окна был нападающий, которого могли подписать, но против выступил наставник Александр Хацкевич.

"Зачем смешить людей? Человек никуда не попал, а Динамо - это последний трамплин. Поэтому мы приняли такое решение. Да, будет тяжело, но я надеюсь, что мы это тоже переживем", - считает Суркис.

В том же интервью президент киевского клуба заявил, что не собирается увольнять главного тренера клуба Александра Хацкевича.