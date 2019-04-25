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Суркис о пенальти Шахтера: Сомневаюсь в таком решении арбитра в пользу Динамо

Сегодня, 16:46
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Суркис о пенальти Шахтера: Сомневаюсь в таком решении арбитра в пользу Динамо - фото

ФК Динамо

Суркис считает, что Динамо не победило Шахтер в том числе из-за судейства

Президент Динамо Игорь Суркис раскритиковал судейство в поединке его клуба в 25-м туре украинской Премьер-лиги против Шахтера. 

В комментарии клубному каналу функционер признал, что ничейный результат матча нельзя назвать хорошим с точки зрения турнирной стратегии, ведь донецкую команду нужно было обыгрывать, сообщает Sport Arena.

"Для того, чтобы выигрывать, надо было проявить больше агрессии, должны были совпасть определенные факторы", - добавил Суркис.

Президент Динамо также считает, для победы должно было быть идеальное судейство, которого не было, но не из-за того что кому-то подсуживали, а потому что "арбитр не умеет судить" и "посадил команды на свисток".

"Естественно, никогда не хочется, чтобы твоя команда проигрывала. Я не говорю, что мы должны были выиграть, но если бы такой эпизод был у ворот Шахтера, сомневаюсь, что арбитр назначил бы пенальти", - убежден Суркис.

Пенальти на последней минуте не помог лидеру Шахтеру победить своего главного преследователя Динамо в матче украинской Премьер-лиги - 0:0.

Теги:   ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис Премьер-лига Украины Футбол

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