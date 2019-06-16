Герой победного для Украины финала молодежного чемпионата назвал клуб, где проведет следующий сезон Вчера, 23:09 Цей матеріал також доступний українською Agencja Gazeta/Kuba Atys via REUTERS Динамо и Днепр-1 обсудили аренду Супряги — медиа Agencja Gazeta/Kuba Atys via REUTERS

Герой победного для Украины финала молодежного чемпионата Владислав Супряга заявил о том, что следующий сезон проведет в Днепре-1, который вышел в украинскую Премьер-лигу.



Об этом нападающий Динамо заявил в комментариях Tribuna.com.

По информации Sport Arena, накануне финала молодежного чемпионата мира киевский клуб и Днепр-1 обсудили аренду футболиста на следующий сезон.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1. Супряга стал автором двух голов.

Именно из Днепра-1 нападающий перешел в Динамо летом 2018-го года. По информации СМИ, Динамо заплатило за переход нападающего 6 млн евро.

В мае сообщалось, что Супряга вернется в Днепр-1 на правах аренды.