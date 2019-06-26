Новичок УПЛ объявил о подписании еще одного героя молодежного чемпионата мира из Динамо Сегодня, 17:26 562 Цей матеріал також доступний українською СК Днепр-1 Супряга проведет в Днепре-1 следующий сезон на правах аренды СК Днепр-1

Новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепр-1 объявил о подписании одного из героев молодежного чемпионата мира, нападающего Динамо Владислава Супряги.



Как сообщает официальный сайт клуба, 19-летний футболист будет выступать за новую команду на правах сезонной аренды — до лета 2020-го года.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1. Супряга стал автором двух голов.



Недавно сам игрок атаки заявил о том, что следующий сезон проведет в лагере новичка УПЛ.

Именно из Днепра-1 нападающий перешел в Динамо летом 2018-го года. По информации СМИ, киевский клуб заплатил за переход нападающего 6 млн евро.

Ранее Динамо объявило, что один из героев победного для сборной Украины молодежного чемпионата мира, полузащитник Сергей Булеца будет выступать за новичка украинской Премьер-лиги Днепр-1 на правах аренды.