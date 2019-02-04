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Супербоул-2019: Нью Ингленд Пэтриотс выиграл главный трофей в Национальной футбольной лиге

Сегодня, 06:06
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EPA

Нью-Ингленд Пэтриотс стал шестикратным победителем Супербоула

В Атланте на Mercedes-Benz Stadium состоялся один из самых значимых событий в американском спорте - Супербоул-2019, финальный поединок чемпионата США по американскому футболу.

В финальном матче сезона Нью-Ингленд Пэтриотс обыграл Лос-Анджелес Рэмс со счетом 13:3.

Нью-Ингленд Пэтриотс стал чемпионом НФЛ в шестой раз, сравнявшись за этим показателем с Питтсбург Стилерз. Это рекордное количество чемпионств в истории. Все победы команды были одержаны в XXI веке (2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2019).

В этом году в перерыве между второй и третьей четвертями игры для 75-тысячной аудитории арены в Атланте выступали группа Maroon 5, а также рэп-исполнители Биг Бой и Трэвис Скотт. Право исполнить гимн США перед матчем получила соул-певица Глэдис Найт. 

Напомним, в 2018 году финальный матч сезона Супербоула выиграла команда Филадельфия Иглз.

Теги:   Футбол США Супербоул

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