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Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании

5 июня, 08:02
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Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании - фото

REUTERS/Massimo Pinca

Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыли

Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, которого обвиняли в изнасиловании.

Как сообщает Bloomberg, в мае в суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела.

Агентство отмечает, что неизвестно, сделано ли это по ходатайству истца или по соглашению сторон.

Напомним, жительница США Кетрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле 2018 года, но тогда не разглашалось имя «жертвы».

Позже полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании Роналду американки Кэтрин Майорги.

Впоследствии нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.

Также сообщалось, что футбольный клуб Ювентус отказался от участия в предсезонном турнире в США из-за расследования в отношении Роналду.

Теги:   Изнасилование ФК Ювентус Криштиану Роналду

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