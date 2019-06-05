Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании 5 июня, 08:02 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Massimo Pinca Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыли REUTERS/Massimo Pinca

Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, которого обвиняли в изнасиловании.

Как сообщает Bloomberg, в мае в суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела.



Агентство отмечает, что неизвестно, сделано ли это по ходатайству истца или по соглашению сторон.

Напомним, жительница США Кетрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле 2018 года, но тогда не разглашалось имя «жертвы».

Позже полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании Роналду американки Кэтрин Майорги.

Впоследствии нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.

Также сообщалось, что футбольный клуб Ювентус отказался от участия в предсезонном турнире в США из-за расследования в отношении Роналду.