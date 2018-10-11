11 октября 2018, четверг

Суд вынес приговор российским футболистам Мамаеву и Кокорину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кокорин и Мамаев проведут 2 месяца в СИЗО Бутырка - СМИ
Фото: Александр Кокорин via Instagram

Кокорин и Мамаев проведут 2 месяца в СИЗО Бутырка - СМИ

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Суд постановил избрать в отношении Мамаева и Кокорина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря, передает Интерфакс.

Против нападающего Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве. Адвокаты Кокорина и Мамаева заявили о намерении обжаловать арест футболистов.

Как сообщает Чемпионат, адвокат Павла Мамаева заявил, что его клиент и Александр Кокорин проведут два месяца в СИЗО Бутырка.

Ранее появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в московском кафе.

Позже сообщалось, что за два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Также соцсети узнали, что перед вышеупомянутыми инцидентами Кокорин и Мамаев арендовали целый вагон поезда, который следовал в Москву. Через некоторое время они устроили там дебош: громили мебель, бросали посуду, приставали к проводникам, пассажиров соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя. Полиция задержала обоих за хулиганство.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове