Суд вынес приговор российским футболистам Мамаеву и Кокорину

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Суд постановил избрать в отношении Мамаева и Кокорина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря, передает Интерфакс.

Против нападающего Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве. Адвокаты Кокорина и Мамаева заявили о намерении обжаловать арест футболистов.

Как сообщает Чемпионат, адвокат Павла Мамаева заявил, что его клиент и Александр Кокорин проведут два месяца в СИЗО Бутырка.

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Ранее появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в московском кафе.

Позже сообщалось, что за два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Также соцсети узнали, что перед вышеупомянутыми инцидентами Кокорин и Мамаев арендовали целый вагон поезда, который следовал в Москву. Через некоторое время они устроили там дебош: громили мебель, бросали посуду, приставали к проводникам, пассажиров соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя. Полиция задержала обоих за хулиганство.