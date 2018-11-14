14 ноября 2018, среда

Суд разрешил ГПУ изучить подлинность диплома вице-президента Федерации футбола Украины

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ГПУ получила доступ к образцам почерка Костюченко
Фото: Вадим Костюченко via Facebook

ГПУ получила доступ к образцам почерка Костюченко

Печерский районный суд Киева дал разрешение следователям Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) провести экспертизу диплома КПИ вице-президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Вадима Костюченко на предмет его подлинности.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, следователи получили доступ к документам ФФУ за 2017-2018 годы, где есть образцы почерка функционера.

ГПУ проведет экспертизу документов, которые подавал Костюченко при поступлении в КНУ им. Тараса Шевченко в 1999 году. Кроме того, будут изучены документы при трудоустройстве в министерстве Украины по делам семьи, детей и молодежи, министерства аграрной политики Украины, Деснянской районной государственной администрации в Киеве, а также КГГА.

Из-за этого следователям необходимо провести экспертизу образцов почерка первого вице-президента организации в документах ФФУ.

Сообщалось, что Костюченко подделал свой диплом о завершении обучения в Киевском политехническом институте. Согласно документам самого дела, которые дали в КПИ, тот не получал диплом этого высшего учебного заведения.

Сам функционер отрицал правдивость данной информации. Позже полиция прекратила расследование дела о поддельном дипломе первого вице-президента ФФУ.

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