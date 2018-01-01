Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Смирнов
"Брат" у ворот
Владимир Спиваковский
Зачем детям Facebook
Владимир Фесенко
Что я думаю о запрете россиянам на въезд в Украину
Виктор Пинзеник
Пусть весь мир учится у нас

Суд продлил арест двух скандальных российских футболистов еще на два месяца

Сегодня, 19:07
5
Цей матеріал також доступний українською

Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 февраля

Александр Кокорин via Instagram

Суд Москвы принял решение продлить арест двух скандальных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, против которых заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве, до 8 февраля 2019 года.

Как сообщает Чемпионат, суд удовлетворил ходатайство следствия, представители которого просили продолжения обвиняемым ареста.

Правоохранители отмечали, что нападающий Зенита Олексндра Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев социально опасны, а также могут скрыться от следствия. Таким образом, футболисты пробудут в СИЗО "Бутырка" до 8 февраля.

Такое же решение было принято относительно двух других фигурантов дела - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

11 октябре Тверской суд Москвы арестовал на два месяца российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в московском кафе.

За два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Теги:   Суд Арест Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Страны

Сегодня, 14:10

article_img
Путин объяснил, почему избегает телефонного разговора с Порошенко
События

Сегодня, 06:42

article_img
Заявления Луценко вредят следствию по делу Гандзюк - адвокат семьи активистки
Геополитика

Сегодня, 06:03

article_img
В США заметили активные попытки России вмешаться в выборы в Украине