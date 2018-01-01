Суд продлил арест двух скандальных российских футболистов еще на два месяца Сегодня, 19:07 5 Цей матеріал також доступний українською Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 февраля Александр Кокорин via Instagram

Суд Москвы принял решение продлить арест двух скандальных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, против которых заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве, до 8 февраля 2019 года.

Как сообщает Чемпионат, суд удовлетворил ходатайство следствия, представители которого просили продолжения обвиняемым ареста.

Правоохранители отмечали, что нападающий Зенита Олексндра Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев социально опасны, а также могут скрыться от следствия. Таким образом, футболисты пробудут в СИЗО "Бутырка" до 8 февраля.

Такое же решение было принято относительно двух других фигурантов дела - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

11 октябре Тверской суд Москвы арестовал на два месяца российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за избиение чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в московском кафе.

За два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.