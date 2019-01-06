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Старые знакомые. Зозуля отреагировал на переход Селезнева в клуб-конкурент

Сегодня, 01:59
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Зозуля (справа) и Селезнев вместе выступали за Днепр

Фото: ФК Днепр

Украинский нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля высказался по поводу грядущего трансфера его соотечественника Евгения Селезнева из Акхисар Беледие в Малагу.

В комментарии El Desmarque Málaga 29-летний футболист напомнил, что выступал вместе с ним в Днепре, когда его наставником был Хуанде Рамос.

"Мы составили пару форвардов, он очень атлетичный, сильный и большой нападающий, который не ошибается в чужой штрафной", - добавил Зозуля.

По словам украинца, его соотечественник очень надежен в исполнении пенальти, ведь умеет обманывать вратаря соперника, не сводя с него глаз.

Селезнев уже прибыл в испанский город для перехода в одноименную команду, которая занимает третье место второго испанского дивизиона и отстает от идущего на второй строчке Альбасете на два очка. 

Сообщалось, что клуб Сегунды арендует игрока до лета 2019 года. Позже появилась информация, что нападающий пройдет медосмотр в испанском клубе 6 января, а также подпишет контракт на 2,5 года.

Теги:   Евгений Селезнев Роман Зозуля Трансферы Футбол

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