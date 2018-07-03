Стало официально известно, какой клуб заменит Полтаву в украинской Премьер-лиге

ФК Полтаву в следующем сезоне украинской Премьер-лиги заменит одесский Черноморец, сообщает официальный сайт ФФУ.
Такое решение принял исполком Федерации футбола Украины.
ФК Полтава именно в противостоянии с Черноморцем в переходных матчах завоевал путевку в УПЛ. Впоследствии полтавский клуб решил сняться с чемпионата из-за проблем с стадионом и объявил о роспуске команды.
Ранее клубы украинской Премьер-лиги единогласно проголосовали за то, чтобы новичка УПЛ Полтаву, которая объявила о роспуске команды, заменил Черноморец.
Позже появилась информация, что новым президентом Черноморца станет народный депутат Украины Вадим Новинский, однако впоследствии олигарх опроверг эту информацию.
Новый сезон УПЛ стартует 22 июля.
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