Стало известно, сколько Украина заработала за победу в группе Лиги наций

Победа сборной Украины в группе 1 дивизиона B Лиги наций принесла ее Федерации футбола 3 млн евро.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, первоначально участники дивизиона B должны были заработать за участие в турнире по 1 млн евро, а победители групп - еще по 1 млн евро.
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Позже организация увеличила эти суммы. Теперь участники второго дивизиона турнира заработают по 1,5 млн евро, а победители групп - еще по 1,5 млн евро.
Участникам дивизиона A полагается по 2,25 млн евро. Победитель Лиги наций заработает 6 млн евро, финалист - 4,5 млн евро, бронзовый призер - 3,5 млн евро, а четвертая команда - 2,5 млн евро.
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Накануне сборная Украины переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в элитный дивизион турнира следующего розыгрыша благодаря победе в группе 1, где также выступает Словакия.
Автором единственного гола стал Руслан Малиновский, который отметился ударом из-за пределов штрафной после передачи от Романа Яремчука.
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