Стало известно, сколько Украина заработала за победу в группе Лиги наций

Украина заработала 1,5 млн евро непосредственно за победу в группе

Победа сборной Украины в группе 1 дивизиона B Лиги наций принесла ее Федерации футбола 3 млн евро.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, первоначально участники дивизиона B должны были заработать за участие в турнире по 1 млн евро, а победители групп - еще по 1 млн евро.

Позже организация увеличила эти суммы. Теперь участники второго дивизиона турнира заработают по 1,5 млн евро, а победители групп - еще по 1,5 млн евро.

Участникам дивизиона A полагается по 2,25 млн евро. Победитель Лиги наций заработает 6 млн евро, финалист - 4,5 млн евро, бронзовый призер - 3,5 млн евро, а четвертая команда - 2,5 млн евро.

Накануне сборная Украины переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в элитный дивизион турнира следующего розыгрыша благодаря победе в группе 1, где также выступает Словакия.

Автором единственного гола стал Руслан Малиновский, который отметился ударом из-за пределов штрафной после передачи от Романа Яремчука.