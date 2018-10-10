Стало известно, сколько сборная Украины может заработать в Лиге наций

Сборная Украины получит 1,5 евро за участие в новом турнире УЕФА Лиге наций, а в случае победы в своей группе сумма премиальных удвоится.

УЕФА решил поднять пермии на 50% всем ассоциациям, участвующим в турнире, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Таким образом, сборная Украины точно заработает 1,5 евро. В случае, если удастся занять первое место в группе, то призовые удвоятся, то есть, украинская команда заработает 3 млн. евро.

Максимальная сумма выплат солидарности и бонусных выплат для команды лиги А составит 4,5 млн евро, для команды лиги В - 3 млн, для команды лиги С - 2,25 млн, для команды лиги D - 1,5 млн.

Победитель Лиги наций получит 6 млн евро, финалист - 4,5 млн, бронзовый призер заработает 3,5 млн, а тот, кто окажется на 4 месте - 2,5 млн.

Таким образом, победитель Лиги наций получит в целом 10,5 млн евро (4,5 млн за победу в группе и 6 млн за победу в финальном матче).

Сегодня, 10 октября, сборная Украины в Генуе проведет товарищеский матч против сборной Италии, а 16 октября в рамках Лиги наций в Харькове сыграет против Чехии.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.