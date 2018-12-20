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Стало известно, сколько клубов сыграют в украинской Премьер-лиге следующего сезона

Сегодня, 19:24
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В следующем сезоне УПЛ снова будут участвовать 12 команд

Фото: УПЛ

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2019/2020 годов будут участвовать 12 клубов.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, по итогам дискуссии на общих сборах по поводу финансового, турнирного, инфраструктурного и коммерческого критериев большинство клубов выступило за сохранение текущего формата с 12-ю командами.

Кроме того, клубы ведущего дивизиона страны не поддержали обращение комитета национальных сборных команд и тренерского штаба национальной сборной Украины о переносе даты проведения матчей 22-го тура в марте.

Наставник желто-синих Андрей Шевченко хотел получить больше времени для подготовки к игре отбора на Евро-2020 против Португалии.

Сообщалось, что УПЛ решила увеличить количество участников с 2019 года, а в апреле 2018 года было принято решение, что в нынешнем сезоне Премьер-лиги сыграют 12 клубов.

Позже публиковалась информация, что лига решила увеличить число участников турнира до 16-ти команд со следующего сезона.

Теги:   Сборная Украины Премьер-лига Украины Футбол

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