Стало известно место проведения матча отбора на Евро-2020 Украина - Португалия Сегодня, 21:10 133 Цей матеріал також доступний українською Фото ФФУ Украина стартует в отборе на Евро-2020 матчем против Португалии в Лиссабоне

Домашний матч сборной Украины против команды Португалии в отборе на чемпионат Европы по футболу 2020 года состоится в Киеве, сообщает Федерация футбола Украины.

Поединок состоится 14 октября 2019 года на НСК Олимпийский. Начало встречи запланировано на 21:45.

Первый матч в отборе на Евро-2020 сборная Украины сыграет на выезде против Португалии 22 марта 2019 года в Лиссабоне на стадионе Да Луш.

Ранее в Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, по итогам которой сборная Украины попала в группу В и получила в соперники Португалию, Сербию, Литву и Люксембург.

Позже СМИ сообщили, что поединок третьего тура отборочного цикла на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии состоится во Львове.