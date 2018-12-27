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Стало известно место проведения матча отбора на Евро-2020 Украина - Португалия

Сегодня, 21:10
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Цей матеріал також доступний українською

Фото ФФУ

Украина стартует в отборе на Евро-2020 матчем против Португалии в Лиссабоне

Домашний матч сборной Украины против команды Португалии в отборе на чемпионат Европы по футболу 2020 года состоится в Киеве, сообщает Федерация футбола Украины.

Поединок состоится 14 октября 2019 года на НСК Олимпийский. Начало встречи запланировано на 21:45.

Первый матч в отборе на Евро-2020 сборная Украины сыграет на выезде против Португалии 22 марта 2019 года в Лиссабоне на стадионе Да Луш.

Ранее в Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, по итогам которой сборная Украины попала в группу В и получила в соперники Португалию, Сербию, Литву и Люксембург.

Позже СМИ сообщили, что поединок третьего тура отборочного цикла на Евро-2020 между сборными Украины и Сербии состоится во Львове.

Теги:   Сборная Португалии Евро-2020 Сборная Украины НСК Олимпийский Киев

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