Стало известно место проведения домашних матчей Динамо после закрытия Олимпийского

Динамо до конца сезона будет играть домашние матчи на стадионе имени Валерия Лобановского

Киевское Динамо проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата Украины сезона-2017/18 на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Как сообщил официальный Instagram киевского клуба, свой первый домашний матч сезона на этой арене "Бело-синие" проведут уже 7 апреля против Зари. Кроме того, на стадионе имени Лобановского Динамо сыграет также против Мариуполя и Шахтера.

Накануне стало известно, что НСК Олимпийский, на котором Динамо играло все свои домашние матчи сезона, будет закрыт с 14 апреля по 5 июня из-за подготовки к проведению финала Лиги чемпионов-2018.

На прошлой неделе стартовала подача заявок на билеты на финал Лиги чемпионов сезона-2017/18. Ранее появились подробности о покупке билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве - болельщики смогут подавать заявки с 15 по 22 марта.

Финал Лиги чемпионов-2018 состоится 26 мая.