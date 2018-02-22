Стало известно, когда заканчивается дисквалификация Срны за применение допинга

Капитан Шахтера Дарио Срна сможет вернуться на поле после дисквалификации за использование допинга 22 августа 2018 года.

Как сообщает официальный сайт Национального антидопингового центра (НАДЦ), в пробе хорватского футболиста были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Как отмечает НАДЦ, в отношении игрока применена санкция в виде 17-месячного отстранения. Защитник Шахтера признал, что нарушил антидопинговые правила, указывается в пресс-релизе, но заявил, что не принимал запрещенные препараты умышленно.

"Изучив источник неблагоприятного результата анализа, НАДЦ принял во внимание объяснения Дарио Срны относительно обстоятельств, которые предшествовали тестированию, и пришли к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении", - говорится в заявлении.

Началом дисквалификации считается 22 марта 2017 года, когда у футболиста была взята допинг-проба. За два месяца до истечения отстранения, 22 июня 2018 года, игрок может возобновить тренировки с командой.

Ранее Шахтер сделал официальное заявление, где подтвердил то, что допинг-проба Срны оказалась положительной. Позже защитник согласился предоставить информацию о происхождении допинга в антидопинговый центр.