Стало известно, когда заканчивается дисквалификация Срны за применение допинга

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Срна получил 17-месячную дисквалификацию
Фото: ФК Шахтер

Срна получил 17-месячную дисквалификацию

Капитан Шахтера Дарио Срна сможет вернуться на поле после дисквалификации за использование допинга 22 августа 2018 года.

Как сообщает официальный сайт Национального антидопингового центра (НАДЦ), в пробе хорватского футболиста были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Как отмечает НАДЦ, в отношении игрока применена санкция в виде 17-месячного отстранения. Защитник Шахтера признал, что нарушил антидопинговые правила, указывается в пресс-релизе, но заявил, что не принимал запрещенные препараты умышленно.

"Изучив источник неблагоприятного результата анализа, НАДЦ принял во внимание объяснения Дарио Срны относительно обстоятельств, которые предшествовали тестированию, и пришли к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении", - говорится в заявлении.

Началом дисквалификации считается 22 марта 2017 года, когда у футболиста была взята допинг-проба. За два месяца до истечения отстранения, 22 июня 2018 года, игрок может возобновить тренировки с командой.

Ранее Шахтер сделал официальное заявление, где подтвердил то, что допинг-проба Срны оказалась положительной. Позже защитник согласился предоставить информацию о происхождении допинга в антидопинговый центр.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове