Стало известно, когда и где состоится Суперкубок Украины по футболу Сегодня, 14:21 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Одесса примет очередную дуэль Динамо и Шахтера ФК Шахтер

Суперкубок Украины по футболу состоится 28 июля в Одессе на стадионе Черноморец.



Как отмечает официальный сайт Премьер-лиги (УПЛ), традиционный поединок начала сезона, в котором встретятся чемпион страны Шахтер и ее вице-чемпион Динамо, будет 16-м в истории.

Согласно регламенту в Суперкубке Украины играют лучшая команда УПЛ и обладатель кубка минувшего сезона, но поскольку донецкий клуб выиграл оба трофея, его соперником будет второй коллектив лиги.

Шахтер имеет минимальный перевес по успехам в этом матче, выиграв Суперкубок восемь раз. Динамо становилось сильнее в этих поединках в семи случаях.

Накануне донецкий клуб объявил о назначении новым наставником команды Луиша Каштру.

Ранее главный тренер Динамо Александр Хацкевич подписал новый контракт.