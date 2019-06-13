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Стало известно, когда и где состоится Суперкубок Украины по футболу

Сегодня, 14:21
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Стало известно, когда и где состоится Суперкубок Украины по футболу - фото

ФК Шахтер

Одесса примет очередную дуэль Динамо и Шахтера

Суперкубок Украины по футболу состоится 28 июля в Одессе на стадионе Черноморец.

Как отмечает официальный сайт Премьер-лиги (УПЛ), традиционный поединок начала сезона, в котором встретятся чемпион страны Шахтер и ее вице-чемпион Динамо, будет 16-м в истории.

Согласно регламенту в Суперкубке Украины играют лучшая команда УПЛ и обладатель кубка минувшего сезона, но поскольку донецкий клуб выиграл оба трофея, его соперником будет второй коллектив лиги.

Шахтер имеет минимальный перевес по успехам в этом матче, выиграв Суперкубок восемь раз. Динамо становилось сильнее в этих поединках в семи случаях.

Накануне донецкий клуб объявил о назначении новым наставником команды Луиша Каштру.

Ранее главный тренер Динамо Александр Хацкевич подписал новый контракт.

Теги:   Суперкубок Украины ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол

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