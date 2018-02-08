Стало известно, какую сумму предлагали испанскому клубу за Зозулю - СМИ

Альбасете отклонил предложение в размере пяти миллионов евро за украинского нападающего Романа Зозулю, сообщает 5maseldescuento.es со ссылкой на Radio Marca.

Вместе с тем, остается неизвестно, какой именно клуб готов был заплатить испанской стороне эту сумму за футболиста.

Действующий контракт форварда заканчивается в июне 2018 года. В контракте Зозули прописана цена в размере 10 миллионов евро как минимально требуемая для его приобретения.

Недавно спортивный директор Альбасете Нико Родригес заявил о том, что испанская сторона получала предложения от трех немецких клубов по поводу продажи украинского футболиста, но все они были отвергнуты.

Позже агент Зозули, комментируя слухи о его возможном уходе, отметил, что его клиент благодарен фанатам Альбасете и не бросит команду на полпути, а также будет отдаваться на 100 процентов.

В текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего семь голов и три результативные передачи в 18 матчах второго испанского дивизиона - Сегунды.