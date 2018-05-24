Стало известно, где состоится финал Лиги чемпионов-2020

Определились города, где пройдут финалы мужской Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, а также решающий поединок женской Лиги чемпионов 2020 года.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, решающий поединок главного футбольного еврокубка примет стадион Ататюрк в турецком Стамбуле. Вместимость стадиона - 80 тысяч зрителей.
Места проведения финалов в 2020 году ????— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 мая 2018 г.
• Лига чемпионов - "Ататюрк", Стамбул ✔️
• Лига Европы - "Арена Гданьск", Гданьcк ✔️
• женская Лига чемпионов - "Аустрия Арена", Вена ✔️
• Суперкубок УЕФА - "Драгау", Порту ✔️
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Это решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Киеве. Ранее на Ататюрке уже проходил финал Лиги чемпионов. В 2005 году Ливерпуль победил Милан в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3.
Финал Лиги Европы-2020 состоится в польском Гданьске на стадионе Арена Гданьск. Стадион вмещает 44 тысячи зрителей.
Суперкубок УЕФА того же года пройдет в португальском Порту на арене "Драгау", где выступает местный одноименный клуб. Финал женской Лиги чемпионов примет Дженерали Арена в австрийской Вене.
Финал женской Лиги чемпионов-2018 между французским Лионом и немецким Вольфсбургом проходит 24 мая в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. 26 мая украинская столица примет финал мужской Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль.
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