24 мая 2018, четверг

Стало известно, где состоится финал Лиги чемпионов-2020

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Ататюрк уже принимал финал Лиги чемпионов в 2005 году

Ататюрк уже принимал финал Лиги чемпионов в 2005 году

Определились города, где пройдут финалы мужской Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, а также решающий поединок женской Лиги чемпионов 2020 года.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, решающий поединок главного футбольного еврокубка примет стадион Ататюрк в турецком Стамбуле. Вместимость стадиона - 80 тысяч зрителей.

Это решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Киеве. Ранее на Ататюрке уже проходил финал Лиги чемпионов. В 2005 году Ливерпуль победил Милан в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3.

Финал Лиги Европы-2020 состоится в польском Гданьске на стадионе Арена Гданьск. Стадион вмещает 44 тысячи зрителей.

Суперкубок УЕФА того же года пройдет в португальском Порту на арене "Драгау", где выступает местный одноименный клуб. Финал женской Лиги чемпионов примет Дженерали Арена в австрийской Вене.

Финал женской Лиги чемпионов-2018 между французским Лионом и немецким Вольфсбургом проходит 24 мая в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. 26 мая украинская столица примет финал мужской Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль. 

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