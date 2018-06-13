13 июня 2018, среда

Стало известно, где состоится ЧМ-2026 по футболу

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Cовместная заявка североамериканских стран получила 134 голоса

Cовместная заявка североамериканских стран получила 134 голоса

Чемпионат мира 2026 года по футболу состоится в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает The Guardian, совместная заявка североамериканских стран получила 134 голоса. За ее единственного конкурента, Марокко, проголосовали 65 национальных ассоциаций.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, начиная с 14 июня. Мундиаль 2022 года примет Катар. Ранее в США уже проходил мировой форум в 1994 году.

Накануне появилась информация, что Украина решила поддержать заявку США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 в силу трех причин.

Так, голосовать от Украины должен был временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский, а не представители Федерации футбола Украины, которая бойкотирует конгресс ФИФА в России.

Кроме того, МИД учел, что Марокко не голосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целосности Украины в 2014 году. К тому же президент США Дональд Трамп обращался к союзникам поддержать совместную заявку, а Украина является союзником Соединенных Штатов.

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