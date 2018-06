Стало известно, где состоится ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат мира 2026 года по футболу состоится в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает The Guardian, совместная заявка североамериканских стран получила 134 голоса. За ее единственного конкурента, Марокко, проголосовали 65 национальных ассоциаций.

The moment our united dream became a reality! ???????????????????????? pic.twitter.com/rCTiTcxGXj