Стало известно, где пройдет матч Шахтер - Лион Сегодня, 18:20 0 Цей матеріал також доступний українською Шахтер примет Лион в Киеве Фото: ФК Шахтер

Поединок заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер (Украина) - Лион (Франция) состоится в Киеве на НСК Олимпийский 12 декабря.

Об этом сообщает официальный аккаунт донецкого клуба в Twitter. До сих пор чемпион Украины проводил домашние матчи еврокубков в Харькове.

Примечательно, что на следующий день, 13 декабря, НСК Олимпийский примет матч шестого тура группового раунда Лиги Европы Динамо (Украина) - Яблонец (Чехия).

Ранее СМИ сообщили, что в результате введения в Украине военного положения УЕФА перенес из Харькова в Киев матч шестого тура Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом.

На прошлой неделе УЕФА перенес из Полтавы в Киев матч пятого тура Лиги Европы, в котором Ворскла принимала лондонский Арсенал. Несмотря на то, что в Полтаве военное положение не действует, Арсенал должен был туда добираться через Харьков, где он был введен.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.