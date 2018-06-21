21 июня 2018, четверг

Стало известно, где Мариуполь сыграет домашний матч в Лиге Европы

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Мариуполь не сможет сыграть матч Лиги Европы в родном городе
Фото: ФК Мариуполь

Мариуполь не сможет сыграть матч Лиги Европы в родном городе

ФК Мариуполь примет шведский Юргорден в рамках квалификации Лиги Европы 2 августа в Одессе.

На своей странице в Facebook вице-президент украинского клуба Андрей Санин написал, что клуб вынужденно планирует играть против шведской команды на одесском стадионе Черноморец, поскольку в приазовском городе закрыт международный аэропорт.

В то же время, добавил функционер, поездка от ближайшего международного аэропорта из Запорожья займет четыре часа и 45 минут, что зафиксировано прошедшей на днях инспекцией УЕФА.

"Мы просим понимания и поддержки и у мариупольцев, и у одесситов, нам будет очень важно почувствовать вашу энергетику на [стадионе] Черноморец", - резюмировал Санин.

Накануне стало известно, что Мариуполь во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с Юргорденом. Первый матч состоится 26 июля на поле шведского клуба.

Для приазовцев это будет второй розыгрыш еврокубков в истории клуба. До этого они играли в квалификации Кубка УЕФА в сезоне-2003/04 - прошли армянский Бананц, но вылетели от австрийской Аустрии.

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