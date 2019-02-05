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Стало известно, где пройдут матчи отбора на Евро-2020 Украина - Сербия и Украина - Люксембург

Вчера, 22:10
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ФФУ

Арена Львов примет сразу два июньских матча сборной Украины

Сборная Украины по футболу сыграет домашние поединки квалификации на Евро-2020 против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня во Львове.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ), согласно решению исполкома организации, матчи состоятся на Арена Львов.

Место проведения игр было определено на основе гарантийных писем министерства молодежи и спорта, Львовской ОГА, Федерации футбола Львовской области, Арены Львов, а также предложений тренерского штаба национальной команды.

Оба поединка состоятся в 21.45 по киевскому времени. Пока что остается неизвестным, где состоится домашний матч отбора против Литвы 11 октября. 

В декабре стало известно, что матч сборной Украины на своем поле против команды Португалии 14 октября в отборе на чемпионат Европы 2020-го года состоится в Киеве.

Ранее в Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020-го года, по итогам которой сборная Украины попала в группу В и получила в соперники Португалию, Сербию, Литву и Люксембург.

Теги:   Львов Арена Львов Сборная Люксембурга Сборная Сербии Сборная Украины Евро-2020 Футбол

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