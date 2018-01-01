Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы
В Лиге Европы завершился групповой раунд, по итогам которого определились все участники 1/16 финала.
В 1/16 финала из групп вышли: Динамо Киев, Челси, Арсенал, Спортинг, Севилья, Краснодар, БАТЭ, Бетис, Мальме, Генк, Фенербахче, Динамо Загреб, Байер, Цюрих, Вильярреал, Рапид, Лацио, Айнтрахт, Ренн, Зенит, Зальцбург, Славия, Олимпиакос и Селтик.
В 1/16 финала ЛЕ из групп Лиги чемпионов опустились: Шахтер, Наполи, Бенфика, Интер, Виктория, Брюгге, Валенсия и Галатасарай.
Борьбу за оставшуюся путевку в плей-офф в группе B у РБ Лейпцига выиграл Селтик. Шотландский коллектив проиграл дома Зальцбургу со счетом 1:2, который уже прошел в плей-офф, но его выручил Русенборг, вырвавший ничью в гостевом матче против немецкой команды - 1:1.
В квартете C второе место и выход в 1/16 финала выиграла Славия благодаря победе над российским Зенитом со счетом 2:0. Олимпиакос совершил сенсацию в группе F, где с нужным счетом 3:1 одолел на своем поле Милан, благодаря чему по разнице мячей занял проходную вторую позицию вслед за Бетисом.
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В квартете G Вильярреал не оставил шансов московскому Спартаку, обыграв его 2:0, в то время, как венский Рапид оказался сильнее Рейнджерс со счетом 1:0. Победители этих поединков и прошли в следующий раунд.
Генк украинского полузащитника Руслана Малиновского оформил выход из группы I после разгрома Сарпсборга - 4:0. Компанию ему в плей-офф составил Мальмё, выигравший у Бешикташа в гостях со счетом 1:0.
По итогам матчей в квартете J первые два места заняли Севилья и Краснодар, а неудачником оказался Стандард, не сумевший одолеть в последнем туре Акхисар Беледие. Поскольку российский клуб потерпел разгром 0:3 от испанского, бельгийцев устроила бы победа с разницей в два мяча, но те сыграли с турками 0:0.
В группе K вместе с киевским Динамо в 1/16 финала вышел Ренн благодаря домашней победе 2:0 над Астаной. Наконец, кроме Челси из квартета L вышел белорусский БАТЭ.
Отметим также поражение полтавской Ворсклы от лиссабонского Спортинга со счетом 0:3 на выезде в группе E. Украинский клуб удержался на третьем месте, поскольку азербайджанский Карабах имеет хуже разницу мячей.
Результаты матчей 6-го тура:
Севилья — Краснодар 3:0
Голы: Бен Йеддер, 5, 10, Банега, (пенальти) 49
Акхисар — Стандард 0:0
Види — Челси 2:2
Голы: Ампаду, 32 (автогол), Него, 56 — Виллиан, 30, Жиру, 75
ПАОК — БАТЭ 1:3
Голы: Прийович, 59 — Скавыш, 18, Сигневич, 42 (пенальти), 45+1
Лацио — Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голы: Корреа, 56 — Гачинович, 65, Халлер, 71
Марсель — Аполлон 1:3
Голы: Товен, 11 — Маглица, 8 (пенальти), 30, Стиляну, 56
Вильярреал - Спартак Москва 2:0
Голы: Чуквуэзе, 2:0, Токо-Экамби, 48
Рапид Вена – Рейнджерс 1:0
Гол: Любичич, 84
Генк — Сарпсборг 4:0
Голы: Гано, 3, Пэйнтсил, 5, Берг, 64, Аиду, 67
Бешикташ — Мальме 0:1
Гол: Антонссон, 51
Ренн - Астана 2:0
Голы: Сарр, 68, 73
Спортинг Лиссабон — Ворскла 3:0
Голы: Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44 (автогол)
Арсенал — Карабах 1:0
Гол: Ляказетт, 17
Олимпиакос — Милан 3:1
Голы: Сиссе, 60, Сапата, 70 (в свои ворота), Фортунис, 81 (с пенальти) — Сапата, 72
Динамо З — Андерлехт 0:0
Спартак Трнава - Фенербахче 1:0
Гол: Йылмаз, 41
Дюделанж — Бетис 0:0
Лудогорец — Цюрих 1:1
Голы: Шверчок, 45+1 — Одей, 21
АЕК Ларнака — Байер 1:5
Голы: Катала, 26 — Кор, 28, 58, Аларио, 41, 86, Поулиньо, 78
Славия - Зенит 2:0
Голы: Змргал, 32, Стох, 41
Копенгаген — Бордо 0:1
Гол: Бриан, 73
Селтик - Зальцбург 1:2
Голы: Нтчем, 90+5 - Дабур, 67, Гулбрандсен, 77
РБ Лейпциг - Русенборг 1:1
Голы: Кунья, 47 - Региниуссен, 86
Итоговая таблица в группах:
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