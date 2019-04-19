#
Владислав Рашкован
Пирамида Грэмма в дебатах: что важнее всего?
Ицхак Адизес
Управление в эпоху перемен
Борис Херсонский
Крутой поворот. Мы тактически проиграли
Иван Яковина
18 апреля: Доклад Мюллера и первая молекула мира
Спецтема: Выборы президента Украины

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы - видео

Сегодня, 01:54
1412
Цей матеріал також доступний українською
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы - видео - фото

Reuters/Matthew Childs

Арсенал стал одним из полуфиналистов

По итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги Европы в полуфинал турнира вышли Арсенал, Челси (оба - Англия), Валенсия (Испания) и Айнтрахт (Германия).

После домашнего выигрыша со счетом 2:0 Арсенал победил на выезде Наполи с минимальным результатом. Автором единственного забитого мяча на 36-й минуте стал Александр Ляказетт.

Видео гола и обзор матча Наполи - Арсенал

Соперником лондонского клуба в полуфинале будет Валенсия, которая выиграла дома 2:0 у Вильярреала благодаря голами Тони Лато и Дани Парехо после победы со счетом 3:1 на выезде. 

Видео голов и обзор матча Валенсия - Вильярреал

Еще одним представителем Англии в следующем раунде стал Челси. Гостевой выигрыш 1:0 против Славии не остановил хозяев от резвого начала, когда в течение стартовых 17 минут они провели три гола, но в итоге победили с минимальной разницей - 4:3.

Видео голов и обзор матча Челси - Славия

В полуфинале лондонской команде будет противостоять Айнтрахт, который сумел отыграться после поражения 2:4 в гостевом поединке. Немецкий клуб победил 2:0 после результативных ударов Филипа Костича и Себастьяна Роде.

Видео голов и обзор матча Айнтрахт - Бенфика

Наполи — Арсенал 0:1 (первый матч — 0:2)

Гол: Ляказетт, 36

Валенсия - Вильярреал 2:0 (первый матч 3:1) 
Голы: Тони Лато, 13, Парехо, 54

Челси — Славия 4:3 (первый матч — 1:0)
Голы: Педро, 5, 27, Дели, 10 (в свои ворота), Жиру, 17 — Соучек, 26, Севчик, 51, 55

Айнтрахт — Бенфика 2:0 (первый матч 2:4)
Голы: Костич, 37, Роде, 66

Полуфинальные пары Лиги Европы (матчи состоятся 2 и 9 мая. Первыми указаны хозяева стартовых поединков):

Арсенал - Валенсия, Айнтрахт - Челси

Накануне Ливерпуль, Аякс, Барселона и Тоттенхэм стали полуфиналистами Лиги чемпионов.

НВ

Теги:   Бенфика ФК Наполи Вильярреал ФК Валенсия ФК Челси Арсенал (Лондон) Лига Европы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

17 апреля, 23:55

img
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:3. События по минутам матча Лиги чемпионов
2825
Футбол

Вчера, 04:04

img
Вот это дебаты. Реакция соцсетей на феерический матч Манчестер Сити - Тоттенхэм
2601
Футбол

17 апреля, 18:59

img
Сенсация в Кубке Украины. Впервые в истории финалистом стал клуб из Первой лиги - видео
2121

Главное

События

Сегодня, 17:03

img
Сил у нас достаточно. Глава Нацполиции Киева – об охране безопасности на Олимпийском
Политика

Сегодня, 15:07

img
#ВибориБезБрехні: проверяем достоверность заявлений Зеленского и Порошенко
Бокс

Сегодня, 17:27

img
Когда и где смотреть бой Беринчик - Аракава