Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы - видео Сегодня, 01:54 1412 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Matthew Childs Арсенал стал одним из полуфиналистов Reuters/Matthew Childs

По итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги Европы в полуфинал турнира вышли Арсенал, Челси (оба - Англия), Валенсия (Испания) и Айнтрахт (Германия).



После домашнего выигрыша со счетом 2:0 Арсенал победил на выезде Наполи с минимальным результатом. Автором единственного забитого мяча на 36-й минуте стал Александр Ляказетт.

Видео гола и обзор матча Наполи - Арсенал



Соперником лондонского клуба в полуфинале будет Валенсия, которая выиграла дома 2:0 у Вильярреала благодаря голами Тони Лато и Дани Парехо после победы со счетом 3:1 на выезде.

Видео голов и обзор матча Валенсия - Вильярреал



Еще одним представителем Англии в следующем раунде стал Челси. Гостевой выигрыш 1:0 против Славии не остановил хозяев от резвого начала, когда в течение стартовых 17 минут они провели три гола, но в итоге победили с минимальной разницей - 4:3.

Видео голов и обзор матча Челси - Славия



В полуфинале лондонской команде будет противостоять Айнтрахт, который сумел отыграться после поражения 2:4 в гостевом поединке. Немецкий клуб победил 2:0 после результативных ударов Филипа Костича и Себастьяна Роде.

Видео голов и обзор матча Айнтрахт - Бенфика



Наполи — Арсенал 0:1 (первый матч — 0:2)

Гол: Ляказетт, 36

Валенсия - Вильярреал 2:0 (первый матч 3:1)

Голы: Тони Лато, 13, Парехо, 54

Челси — Славия 4:3 (первый матч — 1:0)

Голы: Педро, 5, 27, Дели, 10 (в свои ворота), Жиру, 17 — Соучек, 26, Севчик, 51, 55

Айнтрахт — Бенфика 2:0 (первый матч 2:4)

Голы: Костич, 37, Роде, 66

Полуфинальные пары Лиги Европы (матчи состоятся 2 и 9 мая. Первыми указаны хозяева стартовых поединков):

Арсенал - Валенсия, Айнтрахт - Челси

Накануне Ливерпуль, Аякс, Барселона и Тоттенхэм стали полуфиналистами Лиги чемпионов.

НВ