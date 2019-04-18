Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов - видео
Ливерпуль со счетом 4:1 разгромил на выезде Порту и наряду с Аяксом, Барселоной и Тоттенхэмом стал полуфиналистом Лиги чемпионов.
После домашней победы с результатом 2:0 английскому клубу было важно в первую очередь надежно сыграть у своих ворот, но ему удалось забить сразу четыре мяча.
Гости отличились на 28-й минуте, когда после подачи Мохамеда Салаха забил Садио Мане. На исходе часа игры перевес мерсисайдцев удвоил автор результативной передачи.
Почти сразу же хозяева сократили отставание в счете благодаря голу Эдера Милатана, но на 75-й минуте Роберто Фирмино восстановил статус-кво.
Результат, ставший итоговым, на 84-м обороте секундной стрелки установил Вирджил ван Дейк, когда замкнул навес после углового.
В полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля и 1 мая сыграют Тоттенхэм - Аякс и Барселона - Ливерпуль. Первыми указаны хозяева стартовых матчей.
Видео голов и обзор матча Порту - Ливерпуль
Порту — Ливерпуль 1:4 (первый матч - 0:2)
Голы: Милитан, 68 — Мане, 26 Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84
Порту: Касильяс — Милитан, Фелипе, Пепе, Теллес — Отавио (Соареш, 46), Данилу, Эррера — Корона (Фернандо, 78), Марега, Браими (Кошта, 81)
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71) — Фабиньо, Вейналдум, Милнер — Салах, Ориги (Фирмино, 46), Мане
Предупреждены: Пепе — Мане
В другом матче дня Лиги чемпионов Тоттенхэм со счетом 3:4 проиграл на выезде Манчестер Сити, но по сумме двух встреч за счет домашней победы 1:0 вышел в полуфинал.
НВ