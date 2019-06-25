Определились все четвертьфиналисты Копа Америка
По итогам матчей третьего тура в группе C стали известны все участники плей-офф и пары четвертьфинала Кубка Южной Америки по футболу.
В поединке сборных Чили и Уругвая определялся победитель данного квартета, для чего первой команде было достаточно ничьей.
Но три очка в итоге сумели взять «Селесте», хотя до 82-й минуты на табло «горели» нули. Именно тогда Эдинсон Кавани воспользовался передачей Хонатана Родригеса и забил победный мяч.
Чили — Уругвай 0:1
Гол: Кавани, 82
Тем самым Уругвай с семью очками занял первое место в группе, опередив Чили на один балл. Третья позиция осталась за Японией, у которой два пункта.
Азиатская команда, которая выступала на Копа Америка на правах приглашенной, не сумела победить Эквадор — 1:1. Поэтому в четвертьфинал прошел Парагвай, опередивший японцев по дополнительным показателям среди сборных, занявших третьи места в группах.
Эквадор — Япония 1:1
Голы: Мена, 35 — Накадзима, 15
Все пары четвертьфинала:
Бразилия — Парагвай
Венесуэла — Аргентина
Колумбия — Чили
Уругвай — Перу
Матчи состоятся 27−29 июня.
Ранее в четвертьфинал Кубка Америки вышли сборные Бразилии и Венесуэлы.
НВ