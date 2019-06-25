Определились все четвертьфиналисты Копа Америка Сегодня, 13:59 562 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ricardo Moraes Кавани (слева) принес победу Уругваю над Чили REUTERS/Ricardo Moraes

По итогам матчей третьего тура в группе C стали известны все участники плей-офф и пары четвертьфинала Кубка Южной Америки по футболу.



В поединке сборных Чили и Уругвая определялся победитель данного квартета, для чего первой команде было достаточно ничьей.

Но три очка в итоге сумели взять «Селесте», хотя до 82-й минуты на табло «горели» нули. Именно тогда Эдинсон Кавани воспользовался передачей Хонатана Родригеса и забил победный мяч.

Чили — Уругвай 0:1

Гол: Кавани, 82



Тем самым Уругвай с семью очками занял первое место в группе, опередив Чили на один балл. Третья позиция осталась за Японией, у которой два пункта.

Азиатская команда, которая выступала на Копа Америка на правах приглашенной, не сумела победить Эквадор — 1:1. Поэтому в четвертьфинал прошел Парагвай, опередивший японцев по дополнительным показателям среди сборных, занявших третьи места в группах.

Эквадор — Япония 1:1

Голы: Мена, 35 — Накадзима, 15



Все пары четвертьфинала:

Бразилия — Парагвай

Венесуэла — Аргентина

Колумбия — Чили

Уругвай — Перу

Матчи состоятся 27−29 июня.

Ранее в четвертьфинал Кубка Америки вышли сборные Бразилии и Венесуэлы.

НВ