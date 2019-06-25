Ульяна Супрун
Сделка с агрессором — это ловушка
Иван Яковина
Давайте воевать. Что мир узнал про Иран и Трампа
Джон Эндрюс
Кому выгоден конфликт США и Ирана?
Иван Компан
Лидеры голубых океанов
Спецтема: Возвращение России в ПАСЕ Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Определились все четвертьфиналисты Копа Америка

Сегодня, 13:59
562
Цей матеріал також доступний українською
Определились все четвертьфиналисты Копа Америка - фото

REUTERS/Ricardo Moraes

Кавани (слева) принес победу Уругваю над Чили

По итогам матчей третьего тура в группе C стали известны все участники плей-офф и пары четвертьфинала Кубка Южной Америки по футболу.

В поединке сборных Чили и Уругвая определялся победитель данного квартета, для чего первой команде было достаточно ничьей.

Но три очка в итоге сумели взять «Селесте», хотя до 82-й минуты на табло «горели» нули. Именно тогда Эдинсон Кавани воспользовался передачей Хонатана Родригеса и забил победный мяч.

Чили — Уругвай 0:1
Гол: Кавани, 82

Тем самым Уругвай с семью очками занял первое место в группе, опередив Чили на один балл. Третья позиция осталась за Японией, у которой два пункта.

Азиатская команда, которая выступала на Копа Америка на правах приглашенной, не сумела победить Эквадор — 1:1. Поэтому в четвертьфинал прошел Парагвай, опередивший японцев по дополнительным показателям среди сборных, занявших третьи места в группах.

Эквадор — Япония 1:1
Голы: Мена, 35 — Накадзима, 15

Все пары четвертьфинала:

Бразилия — Парагвай

Венесуэла — Аргентина

Колумбия — Чили

Уругвай — Перу

Матчи состоятся 27−29 июня.

Ранее в четвертьфинал Кубка Америки вышли сборные Бразилии и Венесуэлы.

НВ

Теги:   Копа Америка-2019 Сборная Чили Сборная Аргентины Сборная Бразилии Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

23 июня, 23:02

img
Шевченко забил гол в матче легенд Челси и Реала — видео
4246
Футбол

Сегодня, 00:08

img
Динамо договорилось о подписании полузащитника сборной Украины — медиа
2095
Футбол

Вчера, 23:14

img
Фонсека попросил Рому приобрести защитника Шахтера — СМИ
1671

Главное

Политика

Сегодня, 17:30

img
САП просит приговорить мэра Одессы Труханова к 12 годам тюрьмы
Геополитика

Сегодня, 17:27

img
Порошенко о возвращении РФ в ПАСЕ: Не допускаю, что Зеленский мог сдать позиции Украины в Берлине и Париже
Геополитика

Сегодня, 15:24

img
Польский депутат, поддержавший возвращение России в ПАСЕ, назвал это технической ошибкой