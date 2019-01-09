СМИ узнали условия возможного перехода полузащитника сборной Украины в итальянский гранд Вчера, 23:01 430 Цей матеріал також доступний українською Рома может арендовать Млиновського с правом выкупа Фото: Руслан Малиновский via Instagram

Итальянская Рома рассматривает вариант аренды полузащитника бельгийского Генка и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Footboom.

Сообщается, что Рома готова арендовать украинского игрока на полгода, если сумма аренды не будет превышать 1 млн евро. Если Генк согласится на такое предложение, то Рома арендует Малиновского с правом выкупа игрока за 12 млн евро плюс бонусы.

Если же Генк откажется, то спортивный директор римского клуба Рамон Мончи попытается оформить полноценный трансфер летом этого года.

Ранее появилась информация, что Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме.

Позже стало известно, что Рома начала переговоры по трансферу Руслана Малиновского.

Также СМИ сообщали о том, что игрок сборной Украины ведет переговоры с Миланом, но агент игрока Сергей Серебренников заявил, что Малиновский останется в Генке до лета.

Впоследствии Руслан Малиновский, комментируя слухи о заинтересованности Ромы и Милана, ответил, что Генк не собирается продавать игроков этой зимой.

Накануне журналист Gazzetta dello Sport Эмануэле Джильянелли сообщил, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков является главной трансферной целью Ромы.