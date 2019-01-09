Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Джон Ллойд
Прогноз, который станет реальностью в 2019 году
Иван Яковина
Как победит Зеленский
Юрий Андрухович
Быть победителем
Андрей Смирнов
Фанар подписался под томосом

СМИ узнали условия возможного перехода полузащитника сборной Украины в итальянский гранд

Вчера, 23:01
430
Цей матеріал також доступний українською

Рома может арендовать Млиновського с правом выкупа

Фото: Руслан Малиновский via Instagram

Итальянская Рома рассматривает вариант аренды полузащитника бельгийского Генка и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Footboom.

Сообщается, что Рома готова арендовать украинского игрока на полгода, если сумма аренды не будет превышать 1 млн евро. Если Генк согласится на такое предложение, то Рома арендует Малиновского с правом выкупа игрока за 12 млн евро плюс бонусы.

Если же Генк откажется, то спортивный директор римского клуба Рамон Мончи попытается оформить полноценный трансфер летом этого года.

Ранее появилась информация, что Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме.

Позже стало известно, что Рома начала переговоры по трансферу Руслана Малиновского.

Также СМИ сообщали о том, что игрок сборной Украины ведет переговоры с Миланом, но агент игрока Сергей Серебренников заявил, что Малиновский останется в Генке до лета.

Впоследствии Руслан Малиновский, комментируя слухи о заинтересованности Ромы и Милана, ответил, что Генк не собирается продавать игроков этой зимой.

Накануне журналист Gazzetta dello Sport Эмануэле Джильянелли сообщил, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков является главной трансферной целью Ромы.

Теги:   Руслан Малиновский ФК Генк ФК Рома

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

8 января, 22:29

article_img
Шахтер заинтересовался возвращением своего форварда
1797
Футбол

Вчера, 00:24

article_img
Челси проиграл в первом полуфинале Кубка английской лиги
1446
Футбол

8 января, 13:32

article_img
Лидер Динамо стал одной из главных целей итальянского гранда - журналист
1266

Выбор редакции

Гаджеты

Вчера, 20:00

article_img
Cекс-игрушки и ходячие авто. Самые интересные устройства на CES 2019
Политика

Вчера, 20:02

article_img
Выборы президента Украины-2019. Как проголосовать не по месту регистрации
Экономика

Вчера, 14:30

article_img
Сняли мораторий. В Украине снова будут проверять бизнес