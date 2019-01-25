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Стали известны самые доходные футбольные клубы мира

Вчера, 00:42
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EPA

В прошлом сезоне Реал выиграл Лигу чемпионов

Испанский Реал стал самым доходным футбольным клубом мира по итогам сезона 2017/2018 годов, согласно отчету аналитической компании Deloitte.

Королевский клуб, который в 2018-м году выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира, заработал рекордные 750,9 миллиона евро. 

Второе место заняла Барселона (Испания) с доходом в 690,4 миллиона евро. На третью строчку с первой опустился Манчестер Юнайтед (Англия), заработавший 666 млн евро.

В топ-10 самых доходных клубов также вошли (в порядке уменьшения цифр): Бавария (Германия), Манчестер Сити (Англия), ПСЖ (Франция), Ливерпуль, Челси, Арсенал и Тоттенхэм (все - Англия).

В топ-30 рейтинга попали 13 представителей английской Премьер-лиги. Украинских клубов в этом ранжире нет. 

Летом 2018-го года Манчестер Юнайтед второй год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.

Теги:   Deloitte Тоттенхэм Арсенал (Лондон) ПСЖ (Paris SG) ФК Челси ФК Ливерпуль Манчестер Сити Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК Реал Мадрид Футбол

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