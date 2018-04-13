Стали известны полуфиналисты Лиги Европы

В четверг, 12 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

Обидчик киевского Динамо, римский Лацио, казалось бы, гарантировал себе путевку в полуфинал в домашнем матче, одержав победу 4:2.

Первый тайм также проходил идеально для итальянцев. Более того, на 55-й минуте они повели в счете усилиями Иммобиле, и, казалось бы, все решено окончательно. Но австрийцы и не думали сдаваться - уже через минуту счет стал 1:1, а в периоде с 72-й по 76-ю минуту отличились трижды, гарантировав проход в полуфинал. Неожиданная развязка поединка.

Зальцбург – Лацио 4:1 (первый матч — 2:4)

Голы: Даббур, 56, Айдара, 72, Хван, 74, Лайнер, 76 – Иммобиле, 55

Зальцбург: Вальке – Лайннер, Рамальо, Чалета-Цар, Удьмер – Айдара, Шлагер, Бериша – Ябо (Минамино, 82) – Хван (Гульбрандсен, 79), Даббур

Лацио: Стракоша – Фелипе, де Врей, Раду – Баста (Лукаку, 60), Пароло, Лукас (Нани, 78), Милинкович-Савич (Андерсон, 69), Лулич – Иммобиле, Альберто

Еще одну "перестрелку" устроили Марсель с другим представителем Ред Булла - Лейпцигом. В поединке было забито аж семь голов - французы забили пять, уверенно пройдя соперника по сумме двух встреч.

Марсель — РБ Лейпциг 5:2 (первый матч — 0:1)

Голы: Ильзанкер, 6 (в свои ворота), Сарр, 9, Товен, 38, Пайе, 60, Сакаи, 90+4 — Брума, 2, Огюстен, 55.

Марсель: Пеле — Сакаи, Камара, Густаво, Амави — Лопес, Сансон — Сарр (Рами, 29), Пайе (Замбо-Ангисса, 83), Товен (Окампос, 63) — Митроглу.

РБ Лейпциг: Гулаши — Ильзанкер, Упамекано (Бернардо, 66), Конате, Клостерманн — Кампль, Демме (Форсберг, 54), Кейта — Сабитцер (Поульсен, 61), Огюстен, Брума.

Московский ЦСКА, который проиграл первый поединок 1:4, чуть не создал еще одну сенсацию. Арсенал к 51-й минуте "горел" 0:2 - при довольно слабой игре этот счет явно указывал на то, что игра идет явно не по плану канониров.

Тем не менее, у москвичей не хватило сил, чтобы дожать, и, в конце концов, Уэлбек, а позже и Аарон Рэмси "закрыли" поединок - в полуфинале мы увидим Арсенал.

ЦСКА — Арсенал 2:2 (первый матч — 1:4)

Голы: Чалов, 39, Набабкин, 50 — Уэлбек, 75, Рэмси, 90+2

ЦСКА: Акинфеев — В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий — Набабкин, Головин, Бистрович (Натхо, 72), Дзагоев (Витиньо, 38), Кучаев — Чалов (Миланов, 79), Муса

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Эльнени, Уилшир (Чеймберс, 69) — Озил, Уэлбек — Ляказетт (Ивоби, 77)

Спортинг не смог дожать Атлетико. В первом поединке испанцы одержали победу 2:0, а потому могли играть в свою излюбленную игру на контратаках. Спортинг забил на 28-й минуте - на то, чтобы забить еще хотя бы гол у команды был еще целый час, но Атлетико без особых проблем выдержал натиск португальцев и прошел дальше.

Спортинг – Атлетико 1:0 (первый матч — 0:2)

Гол: Монтеро, 28

Спортинг: Патрисиу – Ристовски (Думбия, 79), Коатес, Пинту, Матье (Петрович, 25), Акунья – Мартинш, Фернандеш, Батталья, Руис (Рибейру, 70) – Монтеро

Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Лукас (Врсалько, 46) – Витоло (Корреа, 60), Сауль, Габи, Коке – Гризманн, Коста (Торрес, 52)

Ранее стали известны участники полуфинала Лиги Чемпионов - Реал, Рома, Ливерпуль и Бавария.