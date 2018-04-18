Стали известны финалисты Кубка Украины по футболу

Тайсон (в центре) оформил дубль в матче против Мариуполя

Динамо и Шахтер стали финалистами Кубка Украины по футболу.

Шахтер в своем полуфинальном матче в Харькове разгромил Мариуполь со счетом 5:1. В первой четверти матча команды обменялись голами - на взятие ворот Тайсона ответил Тищенко. До перерыва "Горняки" забили еще дважды и, во многом, предопределили результат матча. Тайсон оформил дубль, еще один гол на счету Марлоса.

Во втором тайме Шахтер довел свое преимущество до разгромного. Кайоде забил свой второй гол за Шахтер, точку в матче поставил Петряк.

Шахтер вышел в финал Кубка Украины в восьмой раз подряд.

Шахтер – Мариуполь 5:1

Голы: Тайсон, 8, 45+1, Марлос, 38, Кайоде, 74, Петряк, 81 – Тищенко, 22

Шахтер: Пятов – Додо, Хочолава, Ордец, Матвиенко – Зубков (Петряк, 75), Коваленко (Малышев, 62), Патрик, Тайсон, Дентиньо (Марлос, 34) – Кайоде

Мариуполь: Гальчук — Насонов (Авагимян, 61), Яворский, Белый (Дава, 53), Быков, Демири — Неплях, Дедечко, Мишнев, Тищенко — Диденко

Предупреждения: Неплях, Быков

Динамо в своем полуфинале не менее уверенно обыграло представителя Второй лиги - Днепр-1. В первом тайме киевляне забили трижды и сделали результат, вторая половина матча завершилась со счетом 1:1.

4:1 - Динамо в 16-й раз в истории и второй год подряд сыграет в финале Кубка Украины. В десятый раз соперником киевлян в решающем матче будет Шахтер.

Днепр-1 — Динамо 1:4

Голы: Когут, 58 — Цыганков, 28 (с пенальти), Шепелев, 38, Беседин, 44, Вербич, 66

Днепр-1: Юрчук — Бровченко, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Снижко, Когут (Хучбаров, 76), Поплавка (Мемешев, 46), Чегурко (Беляев, 72) — Супряга

Динамо: Бойко (Бущан, 74) — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Ротань — Цыганков (Вербич, 46), Буяльский (Алибеков, 81), Гонсалес — Беседин

Предупреждения: Когут, Бровченко

Финал Кубка Украины-2018 состоится 9 мая в Днепре на стадионе Днепр-Арена.

На прошлых выходных Динамо с минимальным счетом обыграло Шахтер в матче чемпионата Украины.

НВ