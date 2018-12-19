Стали известны финалисты клубного чемпионата мира по футболу Сегодня, 20:43 327 Цей матеріал також доступний українською Гарет Бэйл забил все три мяча Реала в матче

Чемпион Европы Реал со счетом 3:1 победил лучшую команду Азии Касиму Антлерз в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу и вышел в финал турнира, где сыграет с Аль Айном из ОАЭ.

Фаворит матча не мог открыть счет почти весь первый тайм, но за минуту до его завершения все же сумел выйти вперед. Это Гарет Бэйл обыгрался в стенку с Марсело и пробил точно в правый угол.

Прошло восемь неполных оборотов секундной стрелки после перерыва, как счет стал 2:0, когда еще одним голом отличился валлиец.

Через две минуты фланговый нападающий королевского клуба забил свой третий мяч, оформив хет-трик, после того, как ему снова ассистировал Марсело.

Все, на что сподобилась Касима Антлерз - единственный гол на 78-й минуте. Сома Дои воспользовался передачей Ясуси Эндо и не позволил японской команде проиграть "всухую".

В финале турнира 22 декабря Реал сыграет против хозяев первенства Аль Айна. В тот же день бронзовые медали разыграют Касима Антлерз и аргентинский Ривер Плейт.

Касима Антлерз - Реал 1:3

Голы: Дои, 78 - Бэйл, 44, 53, 55

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