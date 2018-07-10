Стала известна сумма трансфера Роналду в Ювентус

Ювентус официально объявил о переходе форварда Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду.

На своем официальном сайте туринцы сообщили, что сумма трансфера составила 112 миллионов евро, из которых 12 млн – это сумма солидарности, предусмотренная правилами ФИФА.

Контракт португальца рассчитан на четыре года и заканчивается летом 2022 года.

Роналду выступал за Реал с 2013 года. За это время он выиграл с мадридским клубом 16 трофеев, забив 451 гол в 438-ми матчах. За время в Реале португалец получил три Золотых мяча.

10 июля Реал сообщил о согласии продать Ювентусу нападающего Криштиану Роналду. После этого португалец опубликовал письмо болельщикам мадридского клуба.

Ранее стало известно, что Роналду принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что Ювентус договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а его годичная зарплата составит 30 млн евро.

Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянская команда.

СМИ узнали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в 100 млн евро за игрока, но позже стало известно, что в Мадриде не готовы продать своего лидера за эту сумму, как предполагалось ранее, а хотят выручить не менее 130 млн.