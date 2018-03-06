Стала известна причина смерти итальянского футболиста во сне

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Давиде Астори умер от брадиаритмии

Давиде Астори умер от брадиаритмии

Стала известна причина смерти 31-летнего защитника Фиорентины и сборной Италии Давиде Астори.

Как сообщает La Repubblica, вскрытие показало, что футболист скончался от брадиаритмии. Это один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически снижается ниже допустимых значений.

Для выяснения причин брадиаритмии будет проведена гистология - исследование внутренних органов Астори, которое займет приблизительно два месяца.

Напомним, Астори был найден мертвым утром 4 марта в гостиничном номере в Удине перед матчем своей команды против Удинезе. Футболисту был 31 год. Вероятно, защитник скончался во сне.

Накануне в Италии было возбуждено уголовное дело по поводу внезапной смерти 31-летнего капитана Фиорентины и сборной Италии Давиде Астори.

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