06 июля 2018, пятница

Стала известна дата возможной презентации Роналду в Ювентусе - СМИ

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Роналду еще на шаг ближе к Ювентусу

Роналду еще на шаг ближе к Ювентусу

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду может официально стать игроком туринского Ювентуса уже 7 июля.

Как сообщает SportMediaset, генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта спортивный директор Фабио Паратичи готовы вылететь в Мадрид для подписания соглашения. Отмечается, что Ювентус уверен, что переговоры закончатся успешно и готовится к презентации Роналду, которая может произойти в эту субботу, 7 июля.

Ранее сообщалось, что Реал хочет выручить от продажи своего игрока больше 100 млн евро.

Кроме этого стало известно, что Роналду   принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что   Ювентус договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предусматривает четырехлетний срок, а его годовая зарплата составит 30 млн евро.

Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянский команда, которая может подтверждать переход. Накануне СМИ узнали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в 100 млн евро за игрока.

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