Сталь вылетела, Черноморец и Зирка сыграют в переходных играх. Результаты матчей чемпионата Украины

В субботу, 19 мая, состоялись матчи заключительного, 32-го тура, украинской Премьер-лиги в нижней шестерке.

Результаты игрового дня должны были дать ответы на вопросы, кто вылетит из элитного дивизиона, а кому предстоит играть переходные матчи с коллективами Первой лиги за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Претендентами на прямой вылет были Черноморец и Сталь, у которых было равное количество очков перед последним туром. Команде из Каменского предстоял выезд во Львов на встречу против Карпат, которые стремились избежать попадания в стыковые матчи. Львовяне легко справились со своей задачей, победив со счетом 3:0 и отправив тем самым Сталь в Первую лигу.

Карпаты - Сталь 3:0

Голы: Лебеденко, 37, Мякушко, 61, Швед, 78

Несмотря на неудачный результат конкурента, Черноморец победил в своем матче Зирку и избежал прямого вылета, финишировав на 11-м месте. Зирка осталась на десятой позиции и также сыграет в переходных матчах. Одесситы встретятся со второй командой по итогам Первой лиги, команда из Кропивницкого - с третьей.

Черноморец - Зирка 1:0

Гол: Третьяков, 57

Еще один матч игрового дня не имел турнирной интриги. Александрия еще в прошлом туре гарантировала себе первое место в нижней шестерке и завоевала утешительный чемпионский титул. Тем не менее, команда Владимира Шарана завершила сезон на мажорной ноте, обыграв на своем поле Олимпик со счетом 2:0.

Александрия - Олимпик 2:0

Голы: Грицук, 55 (с пенальти), Стецьков, 80

Итоговое турнирное положение в нижней шестерке

Таблица официального сайта УЕФА

На прошлых выходных донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины. Этот чемпионский титул стал для "Горняков" 11-м в истории.

НВ