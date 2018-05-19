Сталь вылетела, Черноморец и Зирка сыграют в переходных играх. Результаты матчей чемпионата Украины

В субботу, 19 мая, состоялись матчи заключительного, 32-го тура, украинской Премьер-лиги в нижней шестерке.
Результаты игрового дня должны были дать ответы на вопросы, кто вылетит из элитного дивизиона, а кому предстоит играть переходные матчи с коллективами Первой лиги за сохранение прописки в Премьер-лиге.
Претендентами на прямой вылет были Черноморец и Сталь, у которых было равное количество очков перед последним туром. Команде из Каменского предстоял выезд во Львов на встречу против Карпат, которые стремились избежать попадания в стыковые матчи. Львовяне легко справились со своей задачей, победив со счетом 3:0 и отправив тем самым Сталь в Первую лигу.
Карпаты - Сталь 3:0
Голы: Лебеденко, 37, Мякушко, 61, Швед, 78
Несмотря на неудачный результат конкурента, Черноморец победил в своем матче Зирку и избежал прямого вылета, финишировав на 11-м месте. Зирка осталась на десятой позиции и также сыграет в переходных матчах. Одесситы встретятся со второй командой по итогам Первой лиги, команда из Кропивницкого - с третьей.
Черноморец - Зирка 1:0
Гол: Третьяков, 57
Еще один матч игрового дня не имел турнирной интриги. Александрия еще в прошлом туре гарантировала себе первое место в нижней шестерке и завоевала утешительный чемпионский титул. Тем не менее, команда Владимира Шарана завершила сезон на мажорной ноте, обыграв на своем поле Олимпик со счетом 2:0.
Александрия - Олимпик 2:0
Голы: Грицук, 55 (с пенальти), Стецьков, 80
Итоговое турнирное положение в нижней шестерке
Таблица официального сайта УЕФА
На прошлых выходных донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины. Этот чемпионский титул стал для "Горняков" 11-м в истории.
НВ
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