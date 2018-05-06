Сталь обыграла Олимпик и покинула последнее место. Результаты матчей чемпионата Украины

В воскресенье, 6 мая, состоялись два заключительные матча 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

Сталь в Киеве одолела Олимпик и покинула последнее место турнирной таблицы. Оба мяча в этой встрече были забиты уже под конец матча - их на свой счет записали Орест Кузык и Дмитрий Копытов.

Стали вряд ли удастся избежать переходных матчей, но судьба прямого вылета будет решаться в заочном соперничестве с Черноморцем. Олимпик пока что также еще не застраховал себя от стыковых матчей с коллективами Первой лиги за право играть в элитном дивизионе.

Олимпик – Сталь 0:2

Голы: Кузык, 79, Копытов, 90+1

Олимпик: Махарадзе – Кулинич, Вакуленко, Очигава, Немчанинов – Сондей (Леонидас, 80), Доронин, Вукович, Балашов – Беленький (Цымбалюк, 63), Кисиль.

Сталь: Пеньков – Эберт, Якимив, Грачев, Джонатан – Г. Малакян (Тиаго, 62), Месхи – Мысык (Кныш, 82), Задерака (Копытов, 70), Климчук – Кузык.

Предупреждения: Вакуленко, Кулинич, Сондей, Доронин – Г. Малакян, Якимив

Удаление: Доронин, 59.

В другом матче игрового дня Александрия в принципиальном матче на своем поле обыграла Зирку благодаря единственному голу Андрея Запорожана. Александрия стала первой командой нижней шестерки, которая официально обезопасила себя от вылета, Зирка продолжает находиться в зоне переходных матчей.

Александрия - Зирка 1:0

Гол: Запорожан, 37

Александрия: Панькив - Пашаев, Гитченко, Цуриков, Бацула - Грицук (Протасов, 83), Довгий, Старенький (Пономарь, 76), Запорожан, Бондаренко - Ситало (Шендрик, 90).

Зирка: Паст - Ованесян, Гафети, Полегенько (Ямполь, 54), Цюпа - Билоног, Драченко, Гедж, Братков, Чичиков (Кондраков, 84) - Петров.

Предупреждения: Билоног, Довгий, Ходаковский.

Напомним, киевское Динамо сыграло вничью против Мариуполя в стартовом матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий Шахтер воспользовался осечкой киевлян, обыграв Зарю, и оторвался от них уже на пять очков в турнирной таблице.

Турнирное положение

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