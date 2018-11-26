Стал известен спортивный клуб с самой высокой средней зарплатой в мире - СМИ

Футбольный клуб Барселона является лидером мирового спорта по размеру средней заработной платы, сообщает Global Sports Salaries.

По информации источника, каталонский клуб платит своим игрокам 13,1 миллиона евро в год или 233,5 тысячи евро в месяц.

В тройку лидеров также входят футбольный клуб Реал из Мадрида (9,4 миллиона евро в год) и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Оклахома-Сити (9,1 миллиона евро в год).

Год назад в этом рейтинге лидировала Оклахома, Барселона была четвертой, а Реал - девятым.

Топ-10 клубов с самой высокой средней зарплатой:

1 (4). Барселона (Испания) – 13,1 миллиона евро

2 (9). Реал (Испания) – 9,4 млн

3 (1). Оклахома-Сити (НБА) – 9,1 млн

4 (3). Голден Стэйт (НБА) – 9,07 млн

5 (18). Вашингтон (НБА) – 8,86 млн

6 (11). Торонто – (НБА) – 8,8 млн

7 (14). Хьюстон (НБА) – 8,7 млн

8 (26). Майами (НБА) – 8,17 млн

9 (32). Ювентус (Италия) – 7,8 млн

10 (23) . Манчестер Юнайтед (Англия) – 7,6 млн

Ранее Барселона побила исторический рекорд для спортивных клубов по годовому доходу.

Напомним, в последнем матче Барселона не смогла победить Атлетико в матче чемпионата Испании, сыграв вничью 1:1.