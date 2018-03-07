Стал известен соперник сборной Украины по футболу 23 марта

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против команды Саудовской Аравии 23 марта.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ), поединок состоится на муниципальном стадионе в испанской Марбелье. Арена вмещает 7,3 тысячи зрителей. Начало контрольного матча - в 20.30 по киевскому времени.

После встречи с Саудовской Аравии желто-синие останутся в Марбелье еще на полтора суток, после чего вылетят в Бельгию, где в местном Льеже 27 марта сыграют товарищеский матч против Японии.

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На днях стало известно, что ФФУ достигла соглашения с итальянской стороной о проведении товарищеского матча Италия - Украина 10 октября 2018 года в Италии.

Ранее наставник желто-синих Андрей Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.

Также тренер заявлял о том, что предложил наставнику Бразилии Тите провести спарринг между их командами в мае 2018 года в Украине.